Единовременную выплату молодым педагогам в Рязанской области увеличат до 20 тысяч рублей

Стало известно, что единовременную выплату для молодых педагогов в регионе увеличат до 20 тысяч рублей. Об этом стало известно на заседании правительства Рязанской области во вторник, 1 ноября.

О повышении выплат молодым педагогам проинформировала руководитель регионального Минобра Ольга Щетинкина. Новые меры поддержки, по её словам, вступят в силу с 1 января 2023 года. Нововведения коснутся педагогов, которых приняли на работу в муниципальные и государственные школы.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что будут прорабатываться и другие меры поддержки для педагогов:

— Следующий год — Год педагога и наставника. Мы уже не раз встречались с министром образования и проговаривали, какие ещё меры можно предпринять, — сказал Малков.

Глава региона заявил, что новые меры скоро представят общественности.

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