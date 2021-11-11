Джигурда рассказал, почему перестал бороться за свободу Ефремова

Эпатажный актёр Никита Джигурда в интервью РИА ФАН рассказал, почему перестал бороться за свободу Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП.
По словам Джигурды, сразу после аварии, в которой погиб рязанец Сергей Захаров, он провёл собственно расследование и выяснил, что Ефремова не было за рулём.
Прекратить доказывать его невиновность шоу-мэна попросил сам Ефремов, причём три раза.
Никита считает, что Ефремова шантажируют некие силы, из-за чего тот вынужден рисковать здоровьем в колонии.
Находящемуся за решёткой актёру Джигурда пожелал направить прошение президенту о помиловании.