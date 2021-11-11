Джигурда рассказал, почему перестал бороться за свободу Ефремова

Эпатажный актёр Никита Джигурда в интервью РИА ФАН рассказал, почему перестал бороться за свободу Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП.

По словам Джигурды, сразу после аварии, в которой погиб рязанец Сергей Захаров, он провёл собственно расследование и выяснил, что Ефремова не было за рулём.

— На руках было и есть заключение смелого эксперта Юрия Макеева, который с научной точки зрения доказывал факт того, что не Михаил Ефремов сидел за рулем, — заявил Джигурда журналистам.

Прекратить доказывать его невиновность шоу-мэна попросил сам Ефремов, причём три раза.

Никита считает, что Ефремова шантажируют некие силы, из-за чего тот вынужден рисковать здоровьем в колонии.

Находящемуся за решёткой актёру Джигурда пожелал направить прошение президенту о помиловании.