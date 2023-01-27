Джаз-квартет Feelin’s и степ-солисты Vortex представят музыкально-танцевальное шоу в Рязани

12 февраля легендарная рязанская группа Feelin’s вместе с солистами лучшего степ-шоу России Vortex представят зрителям музыкально-танцевальное шоу! Концерт состоится в Муниципальном культурном центре.

Блестящее мастерство владения ритмом и искусством импровизации, виртуозные номера из бродвейских мюзиклов, ирландский степ, body percussion, русская чечётка и яркий узнаваемый джазовый стиль от настоящих мэтров своего дела!

Жаркие импровизации, полёт творческой мысли и драйв — всё это jazz & tap!

О группе Feelin’s

Feelin’s — популярная российская рязанская джазовая группа, ведущий коллектив города Рязани (руководитель композитор, пианист и продюсер Геннадий Филин).

Главное достоинство музыки Геннадия Филина — яркие, запоминающиеся с первого раза авторские темы и эффектное исполнение. Зажигательно и мелодично, трогательно и мужественно… Само название группы – Feelin’s («feelings» – чувства) это предполагает и гарантирует. Стильно, качественно и проверено временем!

Feelin’s отличает богатая история (с 1984 года). Группа хорошо зарекомендовала себя на филармонической сцене и регулярно выступает на российских и зарубежных фестивалях, концертирует и записывает альбомы с выдающимися исполнителями. Среди них Игорь Бутман (Россия), Валерий Пономарёв (США), Bill Evans (обладатель «Грэмми», США), Boris Savoldelli (Италия), Frank Vaganée (руководитель международного джазового оркестра Брюсселя, Бельгия) и многие другие.

Участник крупнейших международных фестивалей «Триумф джаза», «SochiJazz», «Euro City Fest» (Германия), «Novara Jazz» (Италия) и др. Дискография — 10 альбомов, изданных на авторитетных лейблах Монолит Рекордс и Butman Music.

О степ-шоу Vortex

Тимофей Тимофеев, Виктор Шустов – уникальные исполнители, виртуозы, солисты cтеп-шоу «Vortex», обладатели Гран-при и Лауреаты международных фестивалей и конкурсов по джаз, модерн, хип-хоп танцу, победители чемпионатов России и Мира по степ-танцу, непобедимые финалисты ТВ-шоу «Минута славы» на Первом канале, участники популярных ТВ-шоу и программ «Измайловский парк», «Смеяться разрешается», «Юморина в Сочи», «Три Аккорда» и других программ с участием звезд российской и зарубежной сцены. Обладатели премии «Все Цвета Джаза» за вклад в развитие джазовой культуры в России.

В программе выступления – авторская музыка Геннадия Филина, мировые джазовые хиты и яркие номера солистов степ-шоу Vortex!

Состав:

Геннадий Филин — клавишные

Вячеслав Сергеев — барабаны

Константин Панкратов — бас

Сергей Долгишев — саксофон

Виктор Шустов — степ

Тимофей Тимофеев — степ

Дмитрий Силантьев — степ

Зрителей приглашают в Муниципальный культурный центр 12 февраля 2023 года в 17 часов.

Билеты в точках продаж и на сайте Кассы.ру.

Доступна покупка по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение 6+