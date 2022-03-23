Двух жительниц Рязани обвиняют в организации «борделя»

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин, обвиняемых в организации занятием проституцией. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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По версии следствия, рязанки вовлекли в интимный бизнес не менее 6 девушек. Анкеты проституток размещали на специальном сайте, деньги клиенты переводили подозреваемым.

Незаконная деятельность продолжалась с марта по декабрь 2021 года.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 241 УК РФ направлено в суд. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.