1.3 C
Рязань
Среда, 23 марта, 2022

Двух жительниц Рязани обвиняют в организации «борделя»

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Двух жительниц Рязани обвиняют в организации «борделя»

7info
Изображение Bessi с сайта Pixabay

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин, обвиняемых в организации занятием проституцией. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

- Реклама -

По версии следствия, рязанки вовлекли в интимный бизнес не менее 6 девушек. Анкеты проституток размещали на специальном сайте, деньги клиенты переводили подозреваемым.

Незаконная деятельность продолжалась с марта по декабрь 2021 года.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 241 УК РФ направлено в суд. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязанской области 24 марта ожидается 11 градусов тепла
Комментарии для сайта Cackle
spot_img