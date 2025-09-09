Движение транспорта по 3-му Михайловскому проезду закроют 16 сентября

В Рязани закроют движение транспорта по 3-му Михайловскому проезду. Об этом сообщили в администрации города.

Движение транспорта по 3-му Михайловскому проезду в районе дома №3 будет закрыто в связи с аварийным ремонтом газопровода. Ограничения введут в период с 9:00 до 17:00 16 сентября.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

