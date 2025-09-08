Начались оценочные работы по строительству ВСМ Москва — Рязань

Оценочные работы по четырем новым проектам высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) после линии Москва – Санкт-Петербург уже начались. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

«Есть примерные оценочные работы, которые сейчас ведутся. И по поручению президента в марте 2026 года я обязан буду доложить о параметрах следующих четырех проектов высокоскоростных магистралей. Мы над этим работаем, многое уже понятно», – отметил Савельев.

Ранее сообщалось, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург станет первым из пяти проектов высокоскоростных магистралей, утвержденных президентом. В планах также строительство ВСМ:

от Москвы до Минска,



до Екатеринбурга через Казань,



до Адлера,



до Рязани.



Ожидается, что к 2045 году протяженность сети ВСМ превысит 4,5 тыс. км. По ней смогут курсировать до 300 поездов.

Согласно презентации РЖД о поэтапной реализации проектов, второй после линии до Санкт-Петербурга планируется ВСМ Москва – Екатеринбург. Далее – Москва – Адлер, Москва – Минск и Москва – Рязань.