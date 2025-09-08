В Рязани завершен ремонт дороги по улице Лизы Чайкиной

8 сентября состоялась приемка отремонтированного участка дороги по улице Лизы Чайкиной – от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда. Качество выполненных работ оценили депутат Рязанской городской Думы по округу №10 Светлана Ворнакова, представители администрации, подрядчика, жители.
Протяженность отремонтированного участка – почти 500 метров, работы выполнены за счет областного бюджета. Помимо дорожного полотна, обустроен тротуар вдоль забора детского сада №78 и примыкание к воротам детского учреждения. На отремонтированном участке нанесена разметка, установлены дорожные знаки и «лежачие полицейские».