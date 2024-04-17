Среда, 17 апреля, 2024

«Движение Первых» запускает флешмоб «Спасибо спасателям»

Автор: 7info7

Опубликовано

Движение Первых и федеральный Совет Первых запустили флешмоб «Спасибо спасателям».

Активисты из разных регионов сделали видеоролик, в котором благодарят всех, кто продолжает бороться с последствиями половодья в пострадавших областях.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно записать видео и рассказать в нём о важной работе сотрудников МЧС и волонтёров, которые помогают людям в беде.

Ролик важно опубликовать на своей странице ВКонтакте с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.

«Первые Рязанской области выражают благодарность всем спасателям, которые оказывают помощь тем, кто оказался в беде из-за природных бедствий по всей стране. Движение Первых – одна большая семья, в которой не может быть чужой проблемы. Именно поэтому ребята из нашего региона не смогли быть равнодушными и не остались в стороне», – отметила Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева.

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