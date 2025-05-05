Два подростка пострадали в ДТП на

В праздничные дни в Рязанской области произошло 51 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Информацию публикует госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

На автодороге «Рязань-Пронск-Скопин-Новомичуринск» в Пронском районе 2 мая около 14:00 произошло ДТП. Мопед «Рейсер» под управлением 16-летнего подростка столкнулся с автомобилем «Рено Логан», за рулем которого находился мужчина 42 лет.

В результате аварии водитель мопеда и его пассажир 17 лет получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.