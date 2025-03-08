Два человека пострадали в ДТП с переворотом на улице Щорса в Рязани

В результате ДТП у дома 33/9 на улице Щорса в Рязани пострадали двое мужчин 41 и 26 лет. Об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах, пишет портал YA62.ru.

Старший из пострадавших, получивший травму головы, от госпитализации отказался. Более молодого, у которого кроме травмы головы зафиксировали закрытый перелом бедра, доставили в ОКБ.

Авария случилась днём в субботу, 8 марта. По словам очевидцев, после столкновения легковой автомобиль перевернулся на крышу.

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Официальная информация уточняется.

Снимок последствий аварии 7info прислали очевидцы.