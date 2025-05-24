Два человека погибли в столкновении «Мерседеса» с грузовиком на проспекте Жукова

В результате ДТП на проспекте Маршала Жукова погибли два человека, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Авария произошла в ночь на субботу, 24 мая. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком.

В аварии погибли водитель «Мерседеса» и его пассажирка, есть один пострадавший.

Прокуратура контролирует ход проведения проверки по факту трагического инцидента.