Два беспилотника сбиты над Рязанской областью утром 22 августа

Утром в пятницу, 22 августа, над Рязанской область сбиты два вражеских беспилотника. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Ранним утром в нескольких российских регионах была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. По информации министерства обороны РФ, в период с 7:00 до 8:00 дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили налёт, уничтожив пять дронов самолётного типа.

Два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, ещё два — над Рязанской, один дрон был ликвидирован в небе над Липецкой областью.