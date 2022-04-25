Дополнительно 1,7 млрд руб. Рязанская область получит на ремонт дорог

Рязанская область дополнительно получит 1,7 млрд. руб из резервного фонда правительства РФ. Такое решение приняла комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Средства направят на развитие дорожной инфраструктуры региона, уточнил депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
По словам Макарова, удастся профинансировать ремонт регионального, межмуниципального и местного значения. В общей сложности их протяжённость 42 км. Часть средств направят на капремонт участка трассы М5.
Решение о выделении региону дополнительного финансирования прокомментировал губернатор Николай Любимов. Он назвал его чрезвычайно важным.
Глава региона добавил: дополнительные средства на ремонт дорог в Рязанской области должны использоваться максимально эффективно, а спрос с тех, кто в чьей ответственности проведение работ, будет крайне высок.