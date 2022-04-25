Дополнительно 1,7 млрд руб. Рязанская область получит на ремонт дорог

Рязанская область дополнительно получит 1,7 млрд. руб из резервного фонда правительства РФ. Такое решение приняла комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Средства направят на развитие дорожной инфраструктуры региона, уточнил депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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По словам Макарова, удастся профинансировать ремонт регионального, межмуниципального и местного значения. В общей сложности их протяжённость 42 км. Часть средств направят на капремонт участка трассы М5.

– Деньги выделены большие, и судя по тому, как выглядит дорожная сеть сейчас, после того как сошёл снег, объём работ тоже очень большой. И всем, кто связан с дорожными работами, следует понимать, что и ответственность будет очень высокой. Пора просыпаться и работать, – заявил он.

Решение о выделении региону дополнительного финансирования прокомментировал губернатор Николай Любимов. Он назвал его чрезвычайно важным.

– Ремонт дорог – одна из острейших проблем. Эту тему по инициативе рязанцев одной из первых включили в Народную программу и Стратегию развития региона до 2030 года. Вопросы по поводу ремонта дорожной сети жители области постоянно задают в социальных сетях, на личных приёмах, – отметил он.

Глава региона добавил: дополнительные средства на ремонт дорог в Рязанской области должны использоваться максимально эффективно, а спрос с тех, кто в чьей ответственности проведение работ, будет крайне высок.