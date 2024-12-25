Дом родителей Сергея Есенина в 2024 году посетили 95 тысяч человек. Итогами 2024 года музей-заповедник С.А. Есенина делится в своем телеграм-канале.

В 2024 году музей провел 16 тысяч экскурсий. 1970 посетителей прогулялись с Сергеем Безруковым в качестве аудиогида.

В 2024 году музей с 59-м днем рождения поздравили 5170 человек. В день рождения поэта, 3 октября, на его родину приехали 12260 человек.

Томик стихов Есенина в музее купили 9600 гостей. Обед бабушки Тани попробовали 46 тысяч посетителей.