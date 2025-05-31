Добрые дела для детей — важная часть работы ПАО «РЭСК»

ПАО «РЭСК» ежегодно реализует благотворительные мероприятия. Большинство из них направлены на помощь детям, развитие детских учреждений, благоустройство мест проживания юных жителей Рязанской области.

Так, для детской музыкальной школы в посёлке Пителино компания приобрела новые музыкальные инструменты, помогла детскому туберкулёзному санаторию в Кирицах приобрести технику для ухода за территорией учреждения, для спортшколы в Кадоме закупила новые лыжи, в Касимове установила детскую спортивную площадку.

Кроме того, РЭСК провела корпоративную акцию «Чемодан добра» — передала школьные принадлежности и оргтехнику для Рыбновской школы-интерната.

В этом году компания продолжит эту работу. Уже оказана помощь в ремонте детского сада «Колокольчик» (г. Скопин), Малостуденецкой средней школы, закуплена оргтехника для Шацкой школы-интерната, мебель и спортинвентарь для Старожиловской средней школы.

Помощь детям — важное направление работы ПАО «РЭСК» (входит в группу РусГидро), реализовать которое помогает программа благотворительности и спонсорской помощи.