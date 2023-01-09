Понедельник, 9 января, 2023
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До Читы не долетел самолет «Уральских авиалиний» из-за проблем с шасси

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Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Екатеринбурга в Читу, но вернулся в аэропорт Кольцово, сообщило издание URA.RU со ссылкой на источник.

Причиной этому стала проблема с закрытием переднего шасси. Инцидент произошел накануне в 22:05.

«На борту находилось 113 человек, из них восемь детей», — рассказал собеседник издания.

Внеплановая посадка прошла благополучно. Онлайн-табло аэропорта Кольцово позже уточнило, что вылет в Читу состоится в 00:00.

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