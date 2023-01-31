До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки по ЕНС с налогоплательщиками

Руководитель ФНС России Даниил Егоров принял решение о неприменении мер принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо, числящегося на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщиков, при их несогласии с корректностью его отражения. До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки с такими лицами. Для этого им следует обратиться в свои инспекции по вопросу несогласия с сальдо.

Данная мера распространяется на лиц, допустивших ошибки при оплате своих налоговых обязательств за отчетные периоды до 2023 года. Это позволит исключить конфликты, связанные с внедрением новой системы коммуникаций между налоговыми органами и налогоплательщиками, новых правил платежей и формирования единого сальдо расчетов.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связанные с представлением (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.