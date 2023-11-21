Для получения медобслуживания мигранты должны покупать полисы – Миронов

Проблемы с медицинским обслуживанием неработающих мигрантов нужно решать за счет полисов добровольного медицинского страхования (ДМС), считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

Ранее заместитель премьер-министра Киргизии Эдиль Байсалов высказался за предоставление обязательного медицинского страхования семьям граждан этого государства, пребывающих в России.

«Как известно, с 2023 года иностранцы имеют право получить полис ОМС при условии, что они официально работают в РФ и при этом работодатели не менее 3 лет выплачивали за них страховые взносы, – комментирует Сергей Миронов. – Для всех остальных категорий иностранцев есть большой выбор полисов добровольного медицинского страхования. Насколько я знаю, Минздрав и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова уже разрабатывают соответствующие страховые программы, которые бы позволили детям мигрантов получать медицинскую помощь без нагрузки на учреждения системы ОМС».

«Убежден, добровольное медицинское страхование отвечает интересам самих мигрантов. Причем оптимально, если бы они приобретали полис еще до приезда в Россию через отделения российских страховых компаний в этих странах. Это нормальная международная практика», – заключил лидер СРЗП.