Директор школы рассказала, каким учеником был найденный мёртвым в Рязани Иван Брысин

Директор МОУ «Морозово-Борковская СШ» Сапожковского района Рязанской области Людмила Кузнецова рассказала «АиФ» об Иване Брысине.

По словам педагога, Иван был отличником, набравшим на ЕГЭ в среднем 93-96 баллов. Кузнецова называет его гордостью школы. Ученика показывали по ТВ, писали о нём в газетах.

— Вы не представляете, какой это был мальчик. Таких сейчас единицы, — цитирует директора «АиФ».

Брысин закончил школу полтора года назад. После этого регулярно навещал учебное заведение, выступал перед учениками.

Мать Ивана — фельдшер в медпункте, отец — механизатор. Он был младшим из трёх братьев в семье. Старший брат пошел в агроуниверситет, средний учится в московском вузе по линии МВД. Сам Иван учился на историческом факультете РГУ в Рязани.

Похороны парня пройдут 13 февраля в родном селе.