Вторник, 13 февраля, 2024

Директор школы рассказала, каким учеником был найденный мёртвым в Рязани Иван Брысин

Автор: 7info

Опубликовано

Директор МОУ «Морозово-Борковская СШ» Сапожковского района Рязанской области Людмила Кузнецова рассказала «АиФ» об Иване Брысине.

По словам педагога, Иван был отличником, набравшим на ЕГЭ в среднем 93-96 баллов. Кузнецова называет его гордостью школы. Ученика показывали по ТВ, писали о нём в газетах.

 — Вы не представляете, какой это был мальчик. Таких сейчас единицы, — цитирует директора «АиФ».

Брысин закончил школу полтора года назад. После этого регулярно навещал учебное заведение, выступал перед учениками.

Мать Ивана — фельдшер в медпункте, отец — механизатор. Он был младшим из трёх братьев в семье. Старший брат пошел в агроуниверситет, средний учится в московском вузе по линии МВД. Сам Иван учился на историческом факультете РГУ в Рязани.

Похороны парня пройдут 13 февраля в родном селе.

Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Липецке остались без тепла 79 жилых домов и социальных объектов

В Рязанской области резко похолодает

В Рязани ищут пропавшего 63-летнего Марса Асянова

На Земле ожидаются магнитные бури

Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о планах Сырского

Трупы сожителей обнаружили на съёмной квартире в Рязани

Проживающих в общежитии студентов РГУ обязали сдавать холодильники

Житель Ряжска убил своего товарища ударом по голове

Мэр Рязани обратился к горожанам из-за ухудшения погоды

Обновленные Торговые ряды в Касимове откроют 1 мая

На ТНТ поселили в одном доме богатых и бедных: чем обернулся социальный эксперимент и почему за ним обязательно стоит понаблюдать

«Ростелеком» открыл курсы по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Липецке остались без тепла 79 жилых домов и социальных объектов

Новости мира
В данный момент для производства работ перекрыта одна полоса по ул. Московская в районе остановки «Технический университет».

В Рязанской области резко похолодает

Новости Рязани
14 февраля на территории Рязанской области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов

В Рязани ищут пропавшего 63-летнего Марса Асянова

Новости Рязани
Местонахождение Марса Усмановича Асянова неизвестно с 23 января 2024 года.

На Земле ожидаются магнитные бури

Новости мира
В нашу сторону движутся два облака плазмы. Одно выброшено 10 февраля, второе — 11 числа.

Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о планах Сырского

Новости мира
У Сырского нет плана «Б», говорить о новом контрнаступлении абсолютно нерационально и нецелесообразно, заявил генерал ВСУ Игорь Романенко.