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Раскрыты детали убийства девочки, ее матери и собаки подростком в Екатеринбурге

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Изображение от freepik

В Екатеринбурге вынесли приговор подростку, который в ноябре 2023 года убил свою девушку, ее мать и собаку, портал E1.RU узнал подробности преступления.

По данным издания, 16-летний парень рос без отца и матери, воспитанием занималась старшая сестра. Когда она перестала справляться с ним, то решила позвать из Москвы старшего брата.

Фигурант познакомился с 14-летней девочкой, у них начались отношения. На момент убийства пара встречалась месяц. Подросток сильно ревновал подругу и поднимал на нее руку. Мать девочки была против их отношений.

«Он говорил, что ненавидит ее мать. Возможно, это тоже стало причиной убийства», — рассказала подруга девочки.

Сам злоумышленник признался, что приревновал школьницу к старшему брату, который работал в Москве и был при деньгах. По словам его друга, подросток готовился к убийству три дня, смотрел криминальные фильмы и картины про маньяков.

Молодой человек напал на подругу вечером 13 ноября 2023 года, когда был в гостях у возлюбленной. Он увидел переписку со своим братом и впал в ярость.

«Школьник заставил ее раздеться, сказал лечь на живот и вступил в интимную близость, а потом сходил на кухню за ножом и хладнокровно зарезал ее», — говорится в публикации.

После этого он убил ее шпица по кличке Майки, который лаял на парня. Затем он дождался прихода домой 61-летней матери девочки и набросился на нее со спины, нанеся множество ножевых ранений.

В итоге преступник получил девять с половиной лет исправительной колонии.

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