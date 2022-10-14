Дирекция благоустройства Рязани проводит ремонт сетей уличного освещения

МБУ «ДБГ» на этой неделе отремонтировало около 3000 метров проводов уличного освещения. Бригады электриков работают в городе ежедневно. Восстанавливают обрывы на линиях, заменяют неработающие элементы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Работы по ремонту и перетяжке выполнялись на улицах Юбилейной, Почтовой в поселке Солотча, Тимакова, Новаторов, Затинной, Дзержинского, Черновицкой, Культуры, Пирогова, Новикова-Прибоя, Северной, Пушкина, Мервинской, Московском шоссе, Интернациональной, Солнечной, Салтыкова-Щедрина, Свободы, Трудовой, Гагарина.

47 светильников отремонтировано на улицах Станкозаводской, Новикова-Прибоя, Пушкина, Чкалова, Тимакова, Посадском переулке, Новослободской, Лесопарке, Новоселов, Зубковой, Тимакова, Интернациональной, Молодцова, Дзержинского.

Опиловка деревьев проводилась на улицах Пирогова, Северной, Затинной, Новаторов, Солнечной, Салтыкова-Щедрина, Свободы.

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