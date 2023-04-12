Детский омбудсмен Евдокимова доложила о своей работе за 2022 год депутатам Рязанской Облдумы

Подробный доклад о своей работе за 2022 год депутатам Рязанской областной Думы в среду, 12 апреля, представила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Анжелика Евдокимова. Парламентарии адресовали уполномоченному свои вопросы.

В докладе детский омбудсмен отметила: защита законных прав и интересов детей в прошлом году проводилась во взаимодействии с органами власти, ведомствами, некоммерческими организациями и общественностью. В адрес уполномоченного за 2022 год поступило почти 1700 обращений, из них около 80 – от несовершеннолетних. Больше всего вопросов касались прав детей жить и воспитываться в семьях. Без внимания омбудсмена не остались обращения от семей военнослужащих СВО, а также от вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР И Украины. Многие их проблемы, по словам Евдокимовой, удалось решить.

В прошлом году особенно остро встала необходимость защиты несовершеннолетних от деструктивного контента и фейковой информации в интернете. Тем, как проводится эта работа, поинтересовался депутат Александр Глазунов. Уполномоченная по правам ребёнка отметила: объём деструктивной информации, которая влияет негативно на детей в интернете, отследить сложно. В помощь – комплексный подход. Это и работа над перечнем региональных мер по защите несовершеннолетних, и повышение родительской ответственности, и поиск новых и интересных направлений полезного досуга. Например, полезный досуг детям даёт «Территория подростков». О том, как реализуется в регионе этот проект, спросила депутат Елена Синица.

Анжелика Евдокимова напомнила: в конце 2022 года в рязанской Горроще был открыт первый центр этой сети, где молодые люди могут получить общение со сверстниками, поддержку специалистов. Центр уже показал свою востребованность, заметила омбудсмен. Каждый месяц его посещают до 250 подростков. В планах – открывать такие центры в других районах Рязани и области. В частности, совсем скоро новое пространство «Территории подростков» появится в Московском районе областного центра.

Как и прежде, на особом контроле уполномоченного по защите детей в Рязанской области находились вопросы взыскания алиментов. Парламентарий Дмитрий Боронтов поинтересовался, насколько эффективно ведётся работа по этому направлению. Анжелика Евдокимова отметила: каждое десятое обращение к уполномоченному касается невыплаты алиментов. В этом направлении налажено тесное взаимодействие с Управлением ФССП России по региону, ведутся совместные приёмы. Со стороны судебных приставов к должникам применяются меры принудительного воздействия. Как пояснила руководитель Управления Марина Ныренкова, за 2022 год 235 должников по алиментам привлечено к уголовной ответственности, 518 – к административной ответственности.

Депутат Наталья Рубина поинтересовалась, какие механизмы для разрешения школьных конфликтов существуют в регионе. По словам уполномоченного, в школах начинают внедрять действенные механизмы пресечения конфликтов на начальных этапах. В помощь привлекаются специалисты, которые на основе принципов медиации обучают учителей, психологов и самих детей решать спорные вопросы бесконфликтно.

По итогам обсуждения доклад уполномоченного по правам ребёнка в Рязанской области депутаты Думы приняли к сведению.