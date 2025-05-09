Дети участника СВО поздравили рязанцев с Днём Победы

Дети участника СВО выступили в День Победы в Рязани. Одной из девочек всего 4 года.
Девочки, дочки участника СВО, прочитали стихотворения на Лыбедском бульваре. Они поблагодарили солдат Великой Отечественной войны за Победу.
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