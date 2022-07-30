Десятилетний ребёнок пропал во время купания в Омске

Десятилетний ребенок пропал во время купания в реке Иртыш в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Двадцать девятого июля 10-летний мальчик, живущий в микрорайоне Крутая Горка в Омске, гулял со своим 9-летним братом. Дети прошлись по улице, после чего решили сходить искупаться на реку Иртыш.

«Со слов брата, 10-летний ребёнок зашёл в воду и стал барахтаться, его через некоторое время стало уносить течение. В ходе осмотра берега реки обнаружены чёрные сланцы, кепка, рюкзак», — пояснили в пресс-службе.

Мальчик проживает в благополучной семье с опекунами — бабушкой и дедушкой. На данный момент проводятся поиски. Обстоятельства случившегося выясняются. Вопрос находится на контроле прокуратуры.