Депутаты РГД в составе комиссии осмотрели здание бывшего детского сада №20

Напомним, выезд был запланирован на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы. Здание требует реконструкции и по оценкам специалистов не может быть использовано для ведения образовательной деятельности. В данный момент помещения общей площадью 994,9 кв. метров пустуют, дети переведены в другие детские сады. Дом является объектом культурного наследия регионального значения, ремонт потребует значительных финансовых средств.

На комитете было предложено внести объект в Перечень муниципального имущества города, свободного от прав третьих лиц, что позволит использовать его субъектами малого и среднего предпринимательства. В дальнейшем здесь планируется создание интерактивного частного музея для детей.

В ходе комиссионного выезда депутаты осмотрели все помещения бывшего детского сада. Запрошена информация в управлении образования администрации города о наличии вакантных мест для малышей в детских садах Советского района и документы по оценке состояния здания, в том числе заключение Роспотребнадзоора. Все участники выезда считают, что помещения обязательно должны использоваться для ведения деятельности по воспитанию подрастающего поколения. Земельный участок детского сада позволяет обустроить здесь новый сквер.

Депутаты подготовят предложения по дальнейшему использованию данного здания. В ближайшее время поступившие предложения планируется обсудить комиссионно на площадке городской Думы.

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