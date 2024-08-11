Депутат Государственной Думы Андрей Гурулёв сообщил, что в Курской области срочники отразили атаку Вооружённых сил Украины. Об этом он рассказал в интервью «Соловьёв Live», пишет «Московский комсомолец».

«Уже в этом конфликте срочники в Курской области смогли отразить нападение целой бригады и при этом не потеряли ни одного человека», — отметил Гурулёв.

По его словам, срочники участвовали и в конфликтах в Чечне и Афганистане.

Напомним, ранее стало известно, что при вторжении в Курскую область ВСУ применили «петлю Бойда».