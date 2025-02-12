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Депутат Госдумы Леонов взял на контроль ситуацию с реорганизацией РГРТУ

Алексей Самохин

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие планов по присоединению РГРТУ к МИРЭА. Об этом депутат написал в телеграм-канале. 

По словам Леонова, ситуацию с вузом из Рязани он взял на личный контроль. 

Депутат обратил внимание на информацию о готовящемся объединении Рязанского радиоинститута с московским МИРЭА. Леонов пишет, что получил сообщения о планах по «уничтожению» регионального вуза, готовящего сотрудников для оборонно-промышленного комплекса. Информацией поделились преподаватели вуза и научные работники. Возможное объединение со столичным вузом депутат называет «поглощением» и «захватом достижений и финансов». 

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Депутат Госдумы Леонов взял на контроль ситуацию с реорганизацией РГРТУ Возможное объединение со столичным вузом депутат называет «поглощением» и «захватом достижений и финансов». 

Ранее ситуацию прокомментировало руководство РГРТУ.

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