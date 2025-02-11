РГРТУ накрыло волной слухов о присоединении к московскому вузу: стоит ли опасаться за судьбу легендарного «радика»?   

Буря вокруг рязанского радиоуниверситета разразилась ещё в конце января. Тогда появилась петиция против якобы готовящегося присоединения Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ) к Российскому технологическому университету (РТУ МИРЭА). По состоянию на 9 февраля под обращением подписались более 11 тысяч человек. Такую активность людей, безусловно, можно понять. «Радик» — альма-матер тысяч наших земляков. Приезжают сюда учиться люди из других регионов. Многочисленные выпускники с трепетом следят за судьбой и успехами родного вуза. И, безусловно, опубликованная петиция, по всей видимости, произвела на них сильное не в самом лучшем смысле этого слова впечатление.

Тревожная петиция

Авторы текста утверждают, что «руководители вузов инициировали объединение «под надуманным предлогом неэффективности» и «стремятся превратить отдельно стоящий сильный региональный технический университет в провинциальный филиал московского вуза». Аргументы отдают скандальностью, но мы решили изучить историю вопроса и кратко проанализировать появившуюся в начале февраля официальную реакцию руководства «радика» на столь категоричное воззвание.

Впервые о возможном слиянии РГРТУ и МИРЭА заговорили в 2022 году. Но руководители университета вели речь о сотрудничестве, а не об объединении. В декабре, как говорится уже в упомянутой петиции ученый совет РГРТУ единогласно проголосовал против присоединения к московскому вузу.

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Взаимодействие, а не слияние

Еще в июле прошлого года недавно назначенный и.о ректора РГРТУ кандидат экономических наук, а в недавнем прошлом директор колледжа программирования и кибербезопасности МИРЭА Сергей Банников в интервью нашим коллегам из РЗН.инфо четко обозначил свою позицию по этому резонансному вопросу.

— Понятие объединение можно трактовать по-разному. Многие образовательные программы, по которым готовит студентов Рязанский радиоуниверситет, близки к реализуемым МИРЭА. Преподаватели обоих вузов ведут курсы и участвуют в работе экзаменационных комиссий и в том, в другом университете. Это взаимодействие делает образовательный процесс более эффективным. Разговоры об объединении — не более, чем слухи, которые лично я не распространял. А почему, например, не говорят о слиянии РГРТУ и МФТИ? (улыбается).

По мнению Банникова, «радиоуниверситет — сильный, конкурентоспособный вуз. Его возможности нужно использовать шире, в том числе с помощью промышленных предприятий и имеющихся в регионе институтов развития, недавно созданной Аэрокосмической инновационной долины».

Вполне понятная и, на наш взгляд, достойно аргументированная позиция.

Ликвидировать отставание

А в минувшую среду 5 февраля на официальной странице радиоуниверситета во «вконтакте» появилось заявление, разъясняющее сегодняшнюю официальную позицию вуза. Из поста стоит выделить три самых важных момента. Во-первых, сейчас вопрос реорганизации вуза не рассматривается. Во-вторых, оба учебных заведения активно сотрудничают. Так в 2024 году радиоуниверситет получил от столичного партнёра ₽5 млн финансовой помощи и 300 новых компьютеров.

В-третьих в РГРТУ отдают себе отчет, что университет сегодня отстаёт по многим направлениям от флагманов инженерного образования. Он не принял участия в крупных программах развития, созданных специально для системы высшего образования, а эти инвестиции могли быть направлены на укрепление материально-технической базы, поддержку научных исследований, развитие университетской молодёжи. И, наконец, в-четвертых, сейчас ищутся новые пути реализации потенциала вуза, но судя по содержанию поста, объединение с другим университетом явно не рассматривается,как выход из создавшегося положения.

Получается, что РГРТУ не собирается ни с кем сливаться, а ищет новые возможности для развития и внедрения инноваций. Такой вывод можно сделать из актуальной позиции администрации вуза. Хочется верить, что в будущем легендарному рязанскому «радику», главной кузнице технических кадров Рязанской области, удастся и сохранить свою яркую индивидуальность, и нарастить позиции. И особенно это актуально в контексте того, что уже несколько лет РГРТУ носит имя легендарного уроженца рязанской земли, выдающегося учёного-конструктора Владимира Фёдоровича Уткина. Согласитесь, такая связующая нить только подтверждает тот факт, что «радик» есть и должен оставаться одной из визитных карточек региона.