Депутат Бурляев рассказал, когда в России запретят чайлдфри

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев сообщил о возможности запрета идеологии чайлдфри в рамках текущей думской сессии или предстоящей осенью. Об этом сообщает Парламентская газета.

Бурляев подчеркнул, что важно предпринимать серьезные шаги для утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей и просвещения россиян. Согласно его заявлению, закон о запрете чайлдфри будет рассмотрен в ближайшее время, поскольку президент Владимир Путин открыто заявил о том, что необходимо бороться ««против мирового сатанизма» и против деструктивных явлений, которые способствуют разрушению семей.

В своем выступлении Бурляев предложил создать совместную рабочую группу с участием депутатов, силовиков и культурного фронта РФ. Он также подчеркнул, что если у правоохранителей не хватает законодательных рычагов для регулирования таких процессов, то Госдума должна помочь им в этом.

Министерство юстиции ранее заявило о подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри. Отмечалось, что пропаганда отказа от рождения детей имеет экстремистскую направленность, поэтому ее необходимо запретить.