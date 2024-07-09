Вторник, 9 июля, 2024

Депутат Бурляев рассказал, когда в России запретят чайлдфри

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от onlyyouqj на Freepik

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев сообщил о возможности запрета идеологии чайлдфри в рамках текущей думской сессии или предстоящей осенью. Об этом сообщает Парламентская газета.

Бурляев подчеркнул, что важно предпринимать серьезные шаги для утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей и просвещения россиян. Согласно его заявлению, закон о запрете чайлдфри будет рассмотрен в ближайшее время, поскольку президент Владимир Путин открыто заявил о том, что необходимо бороться ««против мирового сатанизма» и против деструктивных явлений, которые способствуют разрушению семей.

В своем выступлении Бурляев предложил создать совместную рабочую группу с участием депутатов, силовиков и культурного фронта РФ. Он также подчеркнул, что если у правоохранителей не хватает законодательных рычагов для регулирования таких процессов, то Госдума должна помочь им в этом.

Министерство юстиции ранее заявило о подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри. Отмечалось, что пропаганда отказа от рождения детей имеет экстремистскую направленность, поэтому ее необходимо запретить.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Смертельное ДТП с маршруткой под Рязанью: что известно на данный момент

В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

В Рязани 9 июля проведут ямочный ремонт на 6 улицах

Момент ДТП, в котором погибли 8-летняя девочка и её отец, попал на видео

Эксперты Роскачества рассказали, как смартфон подслушивает хозяина

По проезду Гоголя в Рязани закроют движение транспорта

МЧС сообщило подробности пожара в рязанском ТЦ «Аркада»

На пожаре на улице Бирюзова в Рязани эвакуированы два человека

Рязаньстат рассказал о температурных рекордах июля в Рязани

Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с маршруткой на трассе М5

Прокуратура сообщила о погибших и пострадавших в ДТП с маршруткой под Рязанью

Опубликовано видео последствий ДТП в Рыбновском районе, на месте скорые