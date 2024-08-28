30 и 31 августа в Рязани пройдут торжества, посвящённые Дню города. Заявленная изначально афиша претерпела небольшие изменения. О них, а также об основных мероприятиях и локациях их проведения в блиц-интервью 7info начальник управления культуры горадминистрации Надежда Майорова.

Для начала об изменениях: в рамках празднования Дня города концерт «Дай шума, Рязань» от творческой семьи Юрия Леонтьева и Ирины Кобзевой, а также танцевального коллектива «20.13» отменён. Причина — личное желание артистов.

Также меняется локация проведения Четвёртого Музкального Кубка КВН «Поющий Косопуз 2024». Изначально музыкальный фестиваль был заявлен в Зелёном театре ЦПКиО в 17.00 30 августа. Но пройдёт он 30 августа в 18.00 в Рязанском дворце молодёжи. Мероприятие бесплатное, но попасть на него можно по пригласительным билетам. Их количество ограничено, они доступны на сайте kassy.ru по ссылке.

Все остальные мероприятия пройдут по заявленному графику. К ним добавляется ещё одно 31 августа с 19 до 21.00 на площадке рязанской ВДНХ состоится творческий вечер под открытым небом. Это будет концерт камерного оркестра Сергея Проскурина, он пройдёт в поддержку жителей Курской области.

Организаторы постарались сделать все торжества тёплыми, семейными, наполненными любовью к родному краю.

— Нам очень хочется, чтобы все жители, а также гости нашего города почувствовали себя единой дружной рязанской семьёй, — обращает внимание Надежда Майорова.

Одной из центральных локаций Дня города 2024 года станет Лыбедский бульвар. Там 31 августа развернётся программа «Влюбись в Рязань». Ожидается много творческий гостей, мероприятий, активностей. Гости увидят, что такое рязанское гостеприимство. Будет вкусно, душевно и очень красиво!

Кстати, для предстоящего Дня города написаны две авторские песни. Услышать их также можно на Лыбедском бульваре.

Ещё одной зоной, где пройдут активности, станет Рязанский Лесопарк. Там состоится сразу два масштабных спортивных мероприятия 31 августа.

И к сюрпризам, которые ожидают рязанцев! 31 августа состоится открытие памятника князю Олегу Рязанскому. Оно запланировано на 21 час, адрес — сквер на Московском шоссе, д. 31.

Также вечером 31 августа всех жителей и гостей города ждёт светомузыкальное представление на поющем фонтане на Московском шоссе.

И, конечно, куда без традиционного фестиваля «Подбелка-2024». Он начнётся в 17 часов 30 августа на улице Почтовой.

Знаем, что среди наших читателей есть фанаты уникального вида спорта рыбатлон. В этом году в рамках Дня города пройдёт один из этапов Рыбатлона.

И ещё несколько мероприятий для любителей музыки также запланированы в программе Дня города.

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