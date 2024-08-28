Среда, 28 августа, 2024

День города в Рязани: афиша изменилась, актуальная информация о мероприятиях 30 и 31 августа

Автор: 7info7

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30 и 31 августа в Рязани пройдут торжества, посвящённые Дню города. Заявленная изначально афиша претерпела небольшие изменения. О них, а также об основных мероприятиях и локациях их проведения в блиц-интервью 7info начальник управления культуры горадминистрации Надежда Майорова.

Для начала об изменениях: в рамках празднования Дня города концерт «Дай шума, Рязань» от творческой семьи Юрия Леонтьева и Ирины Кобзевой, а также танцевального коллектива «20.13» отменён. Причина — личное желание артистов.

Также меняется локация проведения Четвёртого Музкального Кубка КВН «Поющий Косопуз 2024». Изначально музыкальный фестиваль был заявлен в Зелёном театре ЦПКиО в 17.00 30 августа. Но пройдёт он 30 августа в 18.00 в Рязанском дворце молодёжи. Мероприятие бесплатное, но попасть на него можно по пригласительным билетам. Их количество ограничено, они доступны на сайте kassy.ru по ссылке.

Все остальные мероприятия пройдут по заявленному графику. К ним добавляется ещё одно 31 августа с 19 до 21.00 на площадке рязанской ВДНХ состоится творческий вечер под открытым небом. Это будет концерт камерного оркестра Сергея Проскурина, он пройдёт в поддержку жителей Курской области.

Организаторы постарались сделать все торжества тёплыми, семейными, наполненными любовью к родному краю.

— Нам очень хочется, чтобы все жители, а также гости нашего города почувствовали себя единой дружной рязанской семьёй, — обращает внимание Надежда Майорова.

Одной из центральных локаций Дня города 2024 года станет Лыбедский бульвар. Там 31 августа развернётся программа «Влюбись в Рязань». Ожидается много творческий гостей, мероприятий, активностей. Гости увидят, что такое рязанское гостеприимство. Будет вкусно, душевно и очень красиво!

Кстати, для предстоящего Дня города написаны две авторские песни. Услышать их также можно на Лыбедском бульваре.

День города в Рязани: афиша изменилась, актуальная информация о мероприятиях 30 и 31 августа
День города в Рязани: афиша изменилась, актуальная информация о мероприятиях 30 и 31 августа

Ещё одной зоной, где пройдут активности, станет Рязанский Лесопарк. Там состоится сразу два масштабных спортивных мероприятия 31 августа.

День города в Рязани: афиша изменилась, актуальная информация о мероприятиях 30 и 31 августа
День города в Рязани: афиша изменилась, актуальная информация о мероприятиях 30 и 31 августа

И к сюрпризам, которые ожидают рязанцев! 31 августа состоится открытие памятника князю Олегу Рязанскому. Оно запланировано на 21 час, адрес — сквер на Московском шоссе, д. 31.

День города в Рязани: афиша изменилась, актуальная информация о мероприятиях 30 и 31 августа

Также вечером 31 августа всех жителей и гостей города ждёт светомузыкальное представление на поющем фонтане на Московском шоссе.

И, конечно, куда без традиционного фестиваля «Подбелка-2024». Он начнётся в 17 часов 30 августа на улице Почтовой.

Знаем, что среди наших читателей есть фанаты уникального вида спорта рыбатлон. В этом году в рамках Дня города пройдёт один из этапов Рыбатлона.

День города в Рязани: афиша изменилась, актуальная информация о мероприятиях 30 и 31 августа

И ещё несколько мероприятий для любителей музыки также запланированы в программе Дня города.

День города в Рязани: афиша изменилась, актуальная информация о мероприятиях 30 и 31 августа
День города в Рязани: афиша изменилась, актуальная информация о мероприятиях 30 и 31 августа

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