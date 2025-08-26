Известная писательница Дарья Донцова станет первой гостьей нового сезона ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ. Она поделится с телезрителями историей своей семьи и расскажет, как справляется с потерей любимого мужа. Эфир запланирован на 30 августа в 14:00.

Несколько лет назад Донцова уже участвовала в шоу, но тогда в её семье не было такого горя. Около 40 лет её поддерживал муж Александр, который помог ей победить страшную болезнь. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой писательница поделится историей любви и самыми трогательными моментами совместной жизни.

Дарья Донцова не унывает благодаря поддержке близких. Её дети и внуки сделают всё, чтобы облегчить её переживания. В студии они расскажут, какая она замечательная мама и бабушка, а сын писательницы сделает неожиданное признание своей жене.

Лучшая подруга Донцовой, писательница Мария Арбатова, расскажет о необычном договоре, который они заключили.

Дарья Донцова также не будет скрывать проблемы со здоровьем. Она признается, что у неё в одном глазу только половина хрусталика, и расскажет, с какими ещё недомоганиями ей приходится бороться.