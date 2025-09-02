Цифровая система приема и диагностики подвижного состава введена в эксплуатацию в Рязанской области

На крупной сортировочной станции Московской железной дороги в Рязанской области Рыбное введен в эксплуатацию интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава в рамках проекта «Цифровая сортировочная станция».

Для его установки на подходах к станции были оборудованы 4 металлические рамки, оснащённые приборами для снятия информации о проходящих сквозь неё грузовых вагонах, в том числе лазерными, тепловыми, тензометрическими датчиками, специализированными камерами технического зрения.

Благодаря современным технологиям диагностики интегрированные посты обеспечивают точную и актуальную информацию о состоянии подвижного состава и перевозимых грузов. Они позволяют получать данные о габаритах груза, контролировать параметры его размещения и крепления, а также проводить аутентификацию подвижных единиц по инвентарным и порядковым номерам. Диагностический комплекс охватывает и подвагонное пространство, оценивая состояние тормозной системы, целостность днища вагона и выявляя наличие посторонних предметов. После прохода вагона через рамки формирует его 3D-модель, которая поступает операторам в пункты технического обслуживания.

Осмотр проходит полностью в автоматическом режиме. Специалисты привлекаются только в случае подачи системой сигнала о неисправности. Кроме того, данные с систем поста позволяют видеть «историю жизни» обработанных вагонов, что даёт возможность прогнозировать возникновение неисправностей.

Благодаря внедрению интегрированных постов автоматизируется более 50 операций технического обслуживания и более 40 операций коммерческого осмотра, что значительно сокращает время обработки грузовых поездов, снижает влияние человеческого фактора, повышает безопасность перевозочного процесса.