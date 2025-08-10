Воскресенье, 10 августа, 2025
19.7 C
Рязань
Новости России

Что заморозить в августе, чтобы зимой не тратить кучу денег на фрукты и овощи

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Август — это настоящий кладезь свежих овощей, фруктов и ягод. Пока сезон в самом разгаре, самое время наполнить морозилку полезными заготовками, чтобы зимой наслаждаться вкусом лета и не переплачивать в магазинах. Даже если свой урожай невелик, на рынках и в супермаркетах сейчас можно найти самые свежие и недорогие продукты.

Овощи

Август щедр на овощи, и многие из них отлично переносят заморозку, сохраняя вкус и пользу.

Болгарский перец:

• целиком — для фарширования зимой,

• соломкой — для мяса или рагу,

• кубиками — для супов, овощных смесей и зажарок.

Брокколи и цветная капуста — разделите на соцветия, используйте для супов-пюре, запеканок и рагу.

Помидоры:

• слайсами — для пиццы, лазаньи, запеканок,

• кубиками — для рагу, подлив, борщей и супов,

• пюре — для соусов, маринадов, борщей и щей.

Баклажаны — нарежьте кубиками или кружочками и слегка обжарьте перед заморозкой, чтобы избежать лишней влаги.

Изображение от pvproductions на Freepik

Овощные смеси и зажарки — нарежьте морковь, лук, перец, помидоры, добавьте зелень. Можно заготовить уже обжаренную луково-морковную основу для супов и борщей.

Совет: чтобы сэкономить место, используйте вакууматор.

Грибы

Август — пик грибного сезона. Заморозьте, чтобы зимой радовать себя ароматными блюдами.

Лисички — обжарьте с луком и петрушкой, остудите и заморозьте.

Белые и другие лесные грибы — нарежьте кусочками или пластинками, подойдут для супов, омлетов, жаркого и картошки.

Зелень

Свежая зелень — источник витаминов и аромата.

Укроп, петрушка, кинза, базилик, мята — мелко нарежьте, разложите по пакетам или формочкам для льда, залейте водой или оливковым маслом.

Шпинат и щавель — заморозьте промытыми и обсушенными или слегка бланшированными.

Укроп и петрушку можно заморозить в виде брикетов или «колбасок» в пищевой пленке.

Фрукты и ягоды

Август — время сочных плодов, которые можно сохранить до зимы.

Малина, черника, смородина, ежевика — замораживайте россыпью, а потом пересыпьте в пакеты, чтобы ягоды не слиплись.

Сливы, персики, абрикосы — заморозьте половинками или дольками (без косточек).

Вишня — лучше без косточек, удобно для пирогов, вареников, компотов.

Яблоки и груши — нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком и заморозьте для выпечки и пюре.

Что еще можно заморозить в августе

кабачки — кубиками или кружочками для рагу, оладий, запеканок,

кукуруза — початки целиком или только зерна,

зеленый горошек и стручковая фасоль — слегка бланшируйте,

перец чили — целиком или нарезанным,

виноград — отличная замороженная закуска,

арбуз и дыня — кубиками для смузи и десертов,

ревень — нарезанным для пирогов, компотов и киселей.

Советы по заморозке

Используйте специальные пакеты или контейнеры.

Удаляйте лишний воздух перед заморозкой.

Подписывайте содержимое и дату.

Замораживайте небольшими порциями.

Не замораживайте повторно.

Август — лучший месяц для заморозки овощей, фруктов, ягод, зелени и грибов. Ваша морозилка превратится в кладовую витаминов и вкусов, которые будут радовать вас всю зиму, пишет автор канала «Три тыщи до зарплаты».

