Что заморозить в августе, чтобы зимой не тратить кучу денег на фрукты и овощи

Август — это настоящий кладезь свежих овощей, фруктов и ягод. Пока сезон в самом разгаре, самое время наполнить морозилку полезными заготовками, чтобы зимой наслаждаться вкусом лета и не переплачивать в магазинах. Даже если свой урожай невелик, на рынках и в супермаркетах сейчас можно найти самые свежие и недорогие продукты.
Овощи
Август щедр на овощи, и многие из них отлично переносят заморозку, сохраняя вкус и пользу.
Болгарский перец:
• целиком — для фарширования зимой,
• соломкой — для мяса или рагу,
• кубиками — для супов, овощных смесей и зажарок.
Брокколи и цветная капуста — разделите на соцветия, используйте для супов-пюре, запеканок и рагу.
Помидоры:
• слайсами — для пиццы, лазаньи, запеканок,
• кубиками — для рагу, подлив, борщей и супов,
• пюре — для соусов, маринадов, борщей и щей.
Баклажаны — нарежьте кубиками или кружочками и слегка обжарьте перед заморозкой, чтобы избежать лишней влаги.
Овощные смеси и зажарки — нарежьте морковь, лук, перец, помидоры, добавьте зелень. Можно заготовить уже обжаренную луково-морковную основу для супов и борщей.
Совет: чтобы сэкономить место, используйте вакууматор.
Грибы
Август — пик грибного сезона. Заморозьте, чтобы зимой радовать себя ароматными блюдами.
Лисички — обжарьте с луком и петрушкой, остудите и заморозьте.
Белые и другие лесные грибы — нарежьте кусочками или пластинками, подойдут для супов, омлетов, жаркого и картошки.
Зелень
Свежая зелень — источник витаминов и аромата.
Укроп, петрушка, кинза, базилик, мята — мелко нарежьте, разложите по пакетам или формочкам для льда, залейте водой или оливковым маслом.
Шпинат и щавель — заморозьте промытыми и обсушенными или слегка бланшированными.
Укроп и петрушку можно заморозить в виде брикетов или «колбасок» в пищевой пленке.
Фрукты и ягоды
Август — время сочных плодов, которые можно сохранить до зимы.
Малина, черника, смородина, ежевика — замораживайте россыпью, а потом пересыпьте в пакеты, чтобы ягоды не слиплись.
Сливы, персики, абрикосы — заморозьте половинками или дольками (без косточек).
Вишня — лучше без косточек, удобно для пирогов, вареников, компотов.
Яблоки и груши — нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком и заморозьте для выпечки и пюре.
Что еще можно заморозить в августе
кабачки — кубиками или кружочками для рагу, оладий, запеканок,
кукуруза — початки целиком или только зерна,
зеленый горошек и стручковая фасоль — слегка бланшируйте,
перец чили — целиком или нарезанным,
виноград — отличная замороженная закуска,
арбуз и дыня — кубиками для смузи и десертов,
ревень — нарезанным для пирогов, компотов и киселей.
Советы по заморозке
Используйте специальные пакеты или контейнеры.
Удаляйте лишний воздух перед заморозкой.
Подписывайте содержимое и дату.
Замораживайте небольшими порциями.
Не замораживайте повторно.
Август — лучший месяц для заморозки овощей, фруктов, ягод, зелени и грибов. Ваша морозилка превратится в кладовую витаминов и вкусов, которые будут радовать вас всю зиму, пишет автор канала «Три тыщи до зарплаты».