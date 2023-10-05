Четверг, 5 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Что надо знать об отопительном сезоне

7info
Изображение от wirestock на Freepik

Прокуратура Рязанской области опубликовала ответы на важные вопросы об отопительном сезоне.

Кто осуществляет подготовку к прохождению отопительного сезона?

Подготовку многоквартирных домов к прохождению отопительного периода осуществляют ТСЖ (ПК, СПК), управляющие и обслуживающие компании, ответственные за содержание общедомового имущества.

Какова допустимая продолжительность перерыва отопления?

не более 24 часов (сумарно) в течении 1 месяца;

не более 16 часов единовременно — при температуре воздуха в жилом помещении от +12 °C;

не более 8 часов единовременно — при температуре воздуха в жилом помещении от +10 °C до +12°C;

не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилом помещении от +8 °C до +10 °C.

Допустимо ли снижение нормативной температуры в дневное время?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2012 N 354 снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 05:00 до 0:00🕛) не допускается.

Куда обращаться, если температура в квартире в отопительный период ниже нормы?

Если имеются отклонения в параметрах температуры после включения отопления, то следует обратиться в управляющую компанию или жилищную инспекцию, а также на горячую линию прокуратуры области по телефону 8(910) 631-08-17

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах