Что надо знать об отопительном сезоне

Прокуратура Рязанской области опубликовала ответы на важные вопросы об отопительном сезоне.

Кто осуществляет подготовку к прохождению отопительного сезона?

Подготовку многоквартирных домов к прохождению отопительного периода осуществляют ТСЖ (ПК, СПК), управляющие и обслуживающие компании, ответственные за содержание общедомового имущества.

Какова допустимая продолжительность перерыва отопления?

не более 24 часов (сумарно) в течении 1 месяца;

не более 16 часов единовременно — при температуре воздуха в жилом помещении от +12 °C;

не более 8 часов единовременно — при температуре воздуха в жилом помещении от +10 °C до +12°C;

не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилом помещении от +8 °C до +10 °C.

Допустимо ли снижение нормативной температуры в дневное время?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2012 N 354 снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 05:00 до 0:00🕛) не допускается.

Куда обращаться, если температура в квартире в отопительный период ниже нормы?

Если имеются отклонения в параметрах температуры после включения отопления, то следует обратиться в управляющую компанию или жилищную инспекцию, а также на горячую линию прокуратуры области по телефону 8(910) 631-08-17