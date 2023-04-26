Что делать, если страшно идти на исповедь и признаться в большом грехе? Отвечает рязанский священник

Многие, осознав за собой большой грех, боятся идти на исповедь и признаться священнику в совершённых деяниях. Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) уверяет: нет греха непростительного, кроме того, в котором человека не кается.

Корреспонденту агентства 7info в рубрике «Батюшка подскажет» отец Лука говорит: к исповеди призваны все христиане:

— Чувствуя на душе грех, всякий человек должен тотчас, не откладывая на завтрашний день, искать возможность прийти на исповедь и разрешиться от греховного бремени.

По словам священника, христианину важно стараться всегда пребывать в возможной для него душевной чистоте.