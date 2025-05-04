Член ЦК КПРФ прокомментировал резонансное ДТП в Туле с погибшей женщиной

Причиной смертельного ДТП 3 мая на проспекте Ленина в Туле стал занос на трассе, заявил изданию «Тульская пресса» член ЦК КПРФ.

По его словам, автомобиль «занесло на ровном месте», также он упомянул колею на дороге.

Авария произошла накануне вечером. По данным с камер видеонаблюдения, красный Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу и врезался с Toyota Camry. Также пострадали Lada и Mercedes. Известно о погибшей женщине.

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В соцсетях появилась информация, что участник ДТП — член ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко. Некоторые назвали его депутатом Тульской гордумы, но в списках народных избранников он не значится.