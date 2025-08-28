Число жертв ангарского маньяка Попкова выросло до 92

Ангарский маньяк Михаил Попков признался в убийстве двух 27-летних подруг, число его жертв выросло до 92, пишет SHOT .

Тела убитых нашли в августе 2008 года в лесу около трассы М-53 недалеко от Ангарского электромеханического завода. Предположительно, они работали на этом предприятии. Тогда убийцу найти не удалось.

«Сейчас смогли доказать, что убийца — Попков. Он подкатил к подругам на своем авто и попытался познакомиться», — говорится в публикации.

Вскоре между ними вспыхнула ссора. Пока одна девушка сидела в салоне, маньяк задушил веревкой ее подругу. После этого он вытащил из машины вторую жертву и также расправился с ней.

В четверг, 29 августа, Попкова привезли в суд, где он признался в убийствах. При этом он вел себя спокойно.