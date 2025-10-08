Четверых пострадавших во время происшествия в Старожиловском районе доставили в ОКБ

Опергруппа Рязанской области сообщила подробности происшествия в Старожиловском районе.
Сообщается, что инцидент случился в многоквартирном доме в селе Ершово 8 октября в 08:39. Произошло возгорание газовой смеси после утечки газа.
На место происшествия выезжали две пожарные машины, шесть человек. Возгорание ликвидировано в течение получаса.
По уточнённым данным, пострадали пять человек, трое из них — дети. Они в состоянии разной степени тяжести находятся под наблюдением врачей. Четверо пострадавших, включая детей, находятся в ОКБ в Рязани.
На месте пожара работают специалисты, Следком проводит доследственную проверку.