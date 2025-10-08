Женщина и трое детей пострадали при воспламенении газа в Рязанской области

Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит процессуальную проверку по факту происшествия в Старожиловском районе.

По предварительной информации, днем 8 октября 2025 года в одной из квартир жилого дома в Старожиловском районе Рязанской области произошла утечка бытового газа. Газ воспламенился. В результате происшествия пострадала женщина и трое ее детей. Всех четверых доставили в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пока неизвестно, что именно привело к утечке газа. Была ли это неисправность оборудования, человеческий фактор или какие-то другие причины — выяснят специалисты.

Состояние пострадавших также не уточняется. Понятно только, что женщине и троим детям потребовалась медицинская помощь, их увезли в больницу.