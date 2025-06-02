Четырёх иностранцев депортировали из Рязанской области за кражу, изнасилование и другие преступления

Четыре иностранных гражданина, осуждённых за серьёзные уголовные преступления, принудительно выдворены из Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В списке выдворенных фигурируют уроженцы государств Карибского региона, Центральной Азии и Южного Кавказа. Все они были осуждены за различные преступления, включая кражу, разбойное нападение, применение насилия к сотруднику правоохранительных органов и изнасилование.

После освобождения мигранты были переведены в Центр временного содержания УМВД, откуда под конвоем полиции их доставили в аэропорт «Домодедово». Согласно решению суда, всем депортированным запрещён въезд на территорию Российской Федерации на срок от 5 до 10 лет.