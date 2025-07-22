Чеканка монет, кузнечное дело, лучный турнир: что ждет рязанцев на фестивале «Поле брани»

Рязанцев приглашают на фестиваль исторической реконструкции Древней Руси «Поле брани», который пройдет 26 июля на городище Старая Рязань.

В этом году фестиваль объединит две эпохи: период формирования древнерусского государства в IX-XI веках и время монгольского нашествия XIII века.

Старая Рязань — атмосферное место силы, действующий археологический памятник, исчезнувший древнерусский город, сожжённый Батыем. Его валы до сих пор возвышаются в излучине Оки, свидетельствуя о масштабах поселения в дни его расцвета и о его трагической гибели.

В 2025 году «Поле брани» вновь станет площадкой для археологических экспериментов: военных, ремесленных, кулинарных. А ещё планируется возвести реплику части древнерусской крепости, которая станет площадкой для фестиваля и его воинской программы, а затем — культурным объектом в рамках Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

12:00 Открытие. Начинают работу экскурсии и интерактивы, ярмарка, исторический торг и фудкорт.

12:30 Выступление древнерусских музыкантов

13:30 Выход дружин. Показательное выступление дружины, сражение дружин с участием всадников.

14:00 «Старая Рязань: городище раскрывает тайны прошлого». Лекция руководителя Старорязанской археологической экспедиции РАН Игоря Юрьевича Стрикалова.

14:30 Демонстрация работы древних осадных орудий — «пóроков». Могли ли камнеметательные машины разрушать стены крепостей?

15:00 Поединки воинов. Финал турнира в номинации «щит-меч».

15:30 Выход конной дружины. Выступления всадников, демонстрация управления лошадью, состязания в рубке и стрельбе из лука

16:30 Выступление древнерусских музыкантов

17:00 «Археология Старой Рязани: железные наконечники стрел». Лекция заместителя руководителя Старорязанской археологической экспедиции СТРАЭ РАН Александра Николаевича Артамкина

17:30 Княжеский суд по «Правде Ярослава»

18:30 Выход дружин. Показательное выступление дружины, сражение дружин с участием всадников.

19:30 Выступление древнерусских музыкантов

20:00 Закрытие фестиваля

Подробнее о стоимости билетов и программе можно узнать в группе фестиваля ВКонтакте.

Возрастное ограничение 6+.