Суббота, 31 декабря, 2022
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Часть Воронежа осталась без света на Новый год

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Изображение Pexels с сайта Pixabay

В нескольких районах Воронежа произошло массовое отключение электричества в канун Нового года, сообщил портал «МОЁ! Online».

Горожане пожаловались, что свет пропал на улицах Беговой, Генерала Лизюкова, Карпинского, Владимира Невского. Такая же ситуация наблюдается на проспекте Труда и в переулке Автогенном.

В Центральном районе свет пропал на Плехановской, Кольцовской, Среднемосковской. Некоторые дома на улицах Плехановской и 9 Января остались без отопления и горячей воды.

«Очень хороший Новый год! Это просто издевательство!» — посетовал один из воронежцев.

В аварийной службе пообещали решить проблемы не раньше восьми часов вечера.

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