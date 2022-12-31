В нескольких районах Воронежа произошло массовое отключение электричества в канун Нового года, сообщил портал «МОЁ! Online».

Горожане пожаловались, что свет пропал на улицах Беговой, Генерала Лизюкова, Карпинского, Владимира Невского. Такая же ситуация наблюдается на проспекте Труда и в переулке Автогенном.

В Центральном районе свет пропал на Плехановской, Кольцовской, Среднемосковской. Некоторые дома на улицах Плехановской и 9 Января остались без отопления и горячей воды.

«Очень хороший Новый год! Это просто издевательство!» — посетовал один из воронежцев.

В аварийной службе пообещали решить проблемы не раньше восьми часов вечера.