Часть спасателей и техники начали выводить с тушения пожаров в Рязанской области

Спасателей и технику, занятых на тушении природных пожаров, начали выводить с территории Рязанской области, так как в таком количестве уже нет необходимости, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Мы стали выводить людей и технику с территории Рязанской области, потому что она уже не нужна в таком количестве. И люди в пункте временного размещения, как мне доложили только что, с понедельника тоже вернулись в свои дома», — сказал Григоренко.

По его словам, в самые «пиковые» моменты в области работало более 9 тысяч человек.

Григоренко уточнил, что пожар в Рязанской области в целом локализован, а усилия сосредоточены на локализации одного очага.

Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.