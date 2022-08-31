Часть спасателей и техники начали выводить с тушения пожаров в Рязанской области

Спасателей и технику, занятых на тушении природных пожаров, начали выводить с территории Рязанской области, так как в таком количестве уже нет необходимости, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Григоренко.
По его словам, в самые «пиковые» моменты в области работало более 9 тысяч человек.
Григоренко уточнил, что пожар в Рязанской области в целом локализован, а усилия сосредоточены на локализации одного очага.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.