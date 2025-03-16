Церемонию бракосочетания в троллейбусе впервые провели в Рязани

В Рязани впервые провели церемонию бракосочетания в троллейбусе. Об этом ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте.

Пять лет назад 19-летний Дмитрий и 18-летняя Любовь познакомились в общественном транспорте. 14 марта 2025 года в рязанском троллейбусе они сочетали себя узами брака.

Троллейбус провел молодых от главного управления ЗАГС до Рязанской ВДНХ. Поздравить семью Карповых пришли их родственники и близкие друзья. Каждый гость получил памятный билет об этом счастливом дне.

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После торжественной части в украшенном огнями и светомузыкой троллейбусе супруги и гости устроили танцы. В планах на будущее у молодоженов – окончить учебу и построить крепкую семью.

Рязанцы с большим интересом встречали свадебный троллейбус на улицах города. Проезжающие мимо делали фото, поздравляли молодоженов.

Ранее на улицах Рязани заметили «свадебный» троллейбус. На троллейбусе значится надпись «Сервис-ЗАГС». Эта организация позволяет рязанским парам воплотить в реальность самые необычные церемонии бракосочетания.