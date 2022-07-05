Центральный офис КВЦ в Рязани хотят перенести на улицу Горького

У депутатов Рязанской гордумы возникли вопросы о целесообразности переноса центрального офиса КВЦ из Канищево в центр города. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

Помещение площадью 600 квадратных метров в центре Рязани на улице Горького было приобретено муниципальным предприятием «Кустовой вычислительный центр» в 2019 году как часть общедолевой собственности. Вопрос об использовании помещения возник у депутатов городской Думы в ходе рассмотрения отчетов о работе муниципальных предприятий за 2021 год.

Руководство КВЦ рассказало о намерениях провести реконструкцию для последующего размещения центрального офиса, в котором будут обслуживаться физические и юридические лица.

Помещение осмотрели глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, председатель комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности РГД Андрей Семенюк, представители администрации Рязани и руководство муниципального предприятия.

Предполагаемая стоимость реконструкции — 21 млн. рублей. Предприятие планирует использовать на эти цели собственные оборотные средства, без привлечения кредитов. Вместе с тем, для проведения реконструкции необходимо пройти специальную процедуру — из общедолевой собственности выделить долю имущества КВЦ в натуре. Кроме того, по предварительным подсчетам проведенный ремонт окупится только через семь лет.

После выезда на место и осмотра у депутатов городской Думы остались вопросы по поводу целесообразности перевода центрального офиса КВЦ с улицы Станкозаводской в помещение на улице Горького.

До 15 июля КВЦ совместно с представителями администрации поручено подготовить «дорожную карту» с обоснованием эффективности вложения средств муниципального предприятия в реконструкцию. План работ будет обсуждаться в городской Думе, после чего будет принято окончательное решение об использовании помещения.