«Бурановские бабушки» выступят на фестивале «Малина» под Рязанью 

В субботу, 12 июля, в селе Новосёлки Рыбновского района Рязанской области пройдёт традиционный фестиваль «Малина» (0+). На главной сцене в этот день выступят «Бурановские бабушки», коллектив, принимавший участие в «Евровидении» ещё тогда, когда в России это не считалось позорным.

Для гостей фестиваля организаторы приготовили обширную развлекательную программу.

С 11 до 18 часов будут работать «малиновый базар» с различными угощениями, детская зона, мастер-классы, зрителей ожидает культурная и музыкальная программа. Желающие смогут купить малину и различные сувениры.

Тем, кто придёт в ярком малиновом костюме, обещают бесплатные напитки.

«Бурановские бабушки» выйдут на сцену в 17 часов.

Возрастное ограничение: 0+.