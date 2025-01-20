Букины вернутся в старую квартиру во втором сезоне одноимённого сериала на ТНТ

Телеканал ТНТ и компания «ПЕНЗФИЛЬММАШ» («Полупановы», «Выжить в Дубае», «Зёма») приступили к съёмкам второго сезона сериала «Букины» – истории о продавце обуви из Екатеринбурга и его семейке. В продолжении проекта зрителей ждёт сразу несколько ностальгических сюрпризов, главные из которых – возвращение той самой легендарной двухэтажной квартиры, а также соседа Толика – персонажа актёра Павла Савинкова.

В новом сезоне семья Букиных в силу жизненных обстоятельств будет вынуждена покинуть дом и вернуться в свою первую квартиру. Казалось бы, всё возвращается на круги своя. Да вот только сами герои за это время изменились. Они повзрослели, пожили другой жизнью, теперь их волнуют совсем другие проблемы.

Гена начинает задумываться о здоровье. Даша раскрывает в себе новые неожиданные таланты, а Рома уже вырос и сам женился – на девушке Зое. И они ждут ребёнка! Так что теперь под одной крышей уживаться будут уже две семьи. А вот смогут ли они это сделать, учитывая сложные характеры, постоянные нелепые и забавные ситуации, конфликты и происшествия, которые случаются с ними в каждой серии, нам и предстоит узнать.

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Помимо двухэтажной квартиры, во втором сезоне «Букиных» на экраны вернётся хорошо знакомый и горячо любимый зрителями персонаж – сосед Толик, которого снова сыграет Павел Савинков. Также к работе над проектом практически в полном составе вернётся команда, создававшая ситком «Счастливы вместе», в том числе режиссёр Шабан Муслимов.

ШабанМуслимов, режиссёр: «Это как приехать к родственникам, с которыми были очень близкие отношения и которых не видел много лет. Интересно узнавать в них то, что видел раньше, и при этом видеть новое, часто удивительное. В первом сезоне нового сериала мне понравилось, что он показал повзрослевших и очень лиричных Букиных. В продолжении я хочу вернуть кое-что из старых Букиных – ощущение хулиганского телетеатрального капустника. Надеюсь, в этом помогут и зрители на съемочной площадке, ведь снимать мы будем там же и так же, как 20 лет назад».

Съёмками продолжения сериала занимается компания «ПЕНЗФИЛЬММАШ», выпускавшая такие проекты, как «Полупановы», «Выжить в Дубае» и «Зёма». В режиссёрском кресле – Шабан Муслимов, за камерой – оператор Александр Шмид. Продюсеры: Давид Кочаров, Елена Быкова (Геладзе), Андрей Перов и Михаил Соколов.

В продолжении комедийного сериала к своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Александр Якин, Альбина Кабалина и Кирилл Кондратов. Также в продолжении появится и Павел Савинков.

Виктор Логинов, актёр: «Снова быть Геной Букиным – это как надеть любимые старые кеды: удобно, привычно, но при этом есть ощущение чего-то нового. Возвращение в этот проект – словно встреча со старыми друзьями, с которыми ты прошёл долгий путь, но теперь у каждого из нас появились новые истории, новые переживания и опыт. Второй сезон обещает стать настоящим подарком для всех, кто скучал по нашей безумной семейке, ведь авторы взяли всё лучшее из старого и нового сериалов. Так что вас ждут новые лиричные Букины в той самой легендарной квартире! И это далеко не все сюрпризы, так что ждите премьеру».

Наталья Бочкарёва, актриса: «Ощущения невероятные, как здорово вернуться в нашу легендарную квартиру, с любимой съемочной группой, которая работала на тех первых легендарных сезонах! Это просто машина времени! От второго сезона зрителям точно стоит ждать море позитива! Потому что мы на площадке каждый день заряжаемся им и радуемся, как дети. И постараемся подарить это чувство всем, кто посмотрит наш сериал. Если захотите прокатиться на машине времени, то вам к нам».

Второй сезон комедийного сериала «Букины» – скоро на ТНТ!