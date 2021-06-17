14.8 C
Рязань
Четверг, 17 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Брянские врачи бьют тревогу из-за роста заболеваемости COVID-19

Никита Брыкин
- Advertisement -

В городской больнице №4 в Брянке отчетливо ощутили тенденцию по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал «Брянская губерния».

Сообщается, что в медучреждении развернули ковидный госпиталь. Заместитель главврача, пульмонолог Елена Кулаченко пояснила, что в палаты реанимации с обширным поражением легких стали попадать молодые люди. Дело в том, что вирус адаптировался и сложно поддается лечению.

«На улицах видно, что люди успокоились, перестали соблюдать требования безопасности», – обращает внимание Кулаченко.

Медик призывает брянцев не терять бдительность. От тяжелых осложнений болезни защитит прививка.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]