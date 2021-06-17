Брянские врачи бьют тревогу из-за роста заболеваемости COVID-19

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В городской больнице №4 в Брянке отчетливо ощутили тенденцию по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал «Брянская губерния».

Сообщается, что в медучреждении развернули ковидный госпиталь. Заместитель главврача, пульмонолог Елена Кулаченко пояснила, что в палаты реанимации с обширным поражением легких стали попадать молодые люди. Дело в том, что вирус адаптировался и сложно поддается лечению.

«На улицах видно, что люди успокоились, перестали соблюдать требования безопасности», – обращает внимание Кулаченко.

Медик призывает брянцев не терять бдительность. От тяжелых осложнений болезни защитит прививка.