Брянские власти планируют провести проверку после рассказа женщины о гибели мужа из-за прививки от коронавируса

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Опрос, который провёл «Городской» в Брянске, по поводу добровольной вакцинации, вызвал большой общественный резонанс.

В ходе опроса жительница Брянска рассказала, что из-за прививки умер её муж. 21 мая он сделал прививку, 27 мая почувствовал недомогание, а 15 июня скончался. Пользователи интернета усомнились в словах горожанки, о чём написали в комментариях.

Местные власти оперативно отреагировали на публикацию и сообщили «Брянским новостям», что по факту данной публикации будет произведена проверка. В словах респондентки усмотрели некоторые «несостыковки».

Власти обещали выяснить все детали ЧП, чтобы не вводить в заблуждение население.