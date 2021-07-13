24.8 C
Рязань
Вторник, 13 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Брянские власти планируют провести проверку после рассказа женщины о гибели мужа из-за прививки от коронавируса

7info7
- Advertisement -

Опрос, который провёл «Городской» в Брянске, по поводу  добровольной вакцинации, вызвал большой общественный резонанс.

В ходе опроса жительница Брянска рассказала, что из-за прививки умер её муж.  21 мая он сделал прививку, 27 мая почувствовал недомогание, а 15 июня скончался. Пользователи интернета усомнились в словах горожанки, о чём написали в комментариях.

Местные власти оперативно отреагировали на публикацию и сообщили «Брянским новостям», что по факту данной публикации будет произведена проверка. В словах респондентки усмотрели некоторые «несостыковки».

Власти обещали выяснить все детали ЧП, чтобы не вводить в заблуждение население.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]