Бросивший курить рязанский врач рассказал историю борьбы

Врач-психиатр Кораблинской районной больницы Владимир Шеин рассказал, как ему удалось бросить курить. Рассказ медика опубликовал ВКонтакте Минздрав Рязанской области.
Решение, которое изменило его жизнь, Шеин принял 9 лет назад.
По словам Владимира, до этого он курил на протяжении всей сознательной жизни. Но в какой-то момент всё изменилось — он разорвал открытую пачку, а запечатанные — раскрыл и разбросал по двору.
Шеин описал изменения, которые заметил с течением времени:
Ушла постоянная одышка — стало легче подниматься по лестнице, ходить пешком.
Перестала болеть голова — раньше мигрени были частыми гостями.
Вернулось обоняние и вкус.
Появилось больше энергии.
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