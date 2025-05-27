Бросивший курить рязанский врач рассказал историю борьбы

Врач-психиатр Кораблинской районной больницы Владимир Шеин рассказал, как ему удалось бросить курить. Рассказ медика опубликовал ВКонтакте Минздрав Рязанской области.

Решение, которое изменило его жизнь, Шеин принял 9 лет назад.

— В одно обычное утро я проснулся и понял: всё, хватит. Больше ни одной сигареты, — поделился врач.

По словам Владимира, до этого он курил на протяжении всей сознательной жизни. Но в какой-то момент всё изменилось — он разорвал открытую пачку, а запечатанные — раскрыл и разбросал по двору.

— Стоял, смотрел на них и показывал фигу. Это был мой бунт против зависимости, — рассказывает медик.

Шеин описал изменения, которые заметил с течением времени:

Ушла постоянная одышка — стало легче подниматься по лестнице, ходить пешком.

﻿﻿Перестала болеть голова — раньше мигрени были частыми гостями.

Вернулось обоняние и вкус.

Появилось больше энергии.

— Самое главное — я доказал себе, что могу взять под контроль даже то, что кажется невозможным. Если вы думаете бросить — попробуйте! Не завтра, не с понедельника, а прямо сейчас, — призывает медик.